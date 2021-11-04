Житель Воркуты объяснил "выходом бесов" избиение посетителя магазина молотком

Избивший молотком посетителя магазина в Воркуте мужчина объяснил свои действия "выходом бесов". Видео © Telegram-канал SHOT

Напавший на посетителя магазина с молотком житель Воркуты перед этим устроил дебош в торговой точке и разбил стёкла у припаркованного чужого автомобиля. Все свои действия он объяснил "выходом бесов", однако это не спасло его от уголовных дел, сообщает телеграм-канал SHOT.

Начал свой путь 33-летний Алексей Г. в четыре утра, когда зашёл в магазин "Луч", расположенный в его доме, и разгромил витрину. После этого, уже на улице, на его пути попалась машина, в которой он выбил стёкла. Выпустив пар, мужик ушёл гулять.

Прибывшие полицейские не сразу смогли обнаружить дебошира, однако в семь утра он нашёлся сам. Вновь зайдя в "Луч", злоумышленник достал молоток и стал избивать 34-летнего покупателя, разбив ему голову. На кадрах с камеры наблюдения видно, как он наносит несколько размашистых ударов ничего не ожидающему пострадавшему. При этом попасть под вспышку агрессии мог ещё один мужчина, однако когда он зашёл в магазин и увидел развернувшуюся внутри картину, то сразу же его покинул. Тогда-то правоохранители и скрутили Алексея.

Уже в отделении он заявил, что подобным образом из него "выходят бесы". Установлено, что десять лет назад задержанный был судим за наркотики, а с 2017 года является инвалидом II группы из-за психоповеденческого расстройства. В отношении него возбуждено два уголовных дела по статьям "Умышленное уничтожение имущества" и "Причинение тяжкого вреда здоровью". Однако ему светит и ещё одна статья — "Покушение на убийство". При этом полицейских, которые не смогли найти Алексея после первого нарушения, теперь проверяют.