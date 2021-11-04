"Спартак" в овертайме вырвал победу у СКА в гостевом матче КХЛ
По ходу третьего периода травму в составе армейцев получил защитник Мэт Робинсон.
Фото © Twitter / Хоккейный клуб СКА
Московский "Спартак" на выезде обыграл петербургский СКА со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Счёт в первом периоде открыл Михаил Воробьёв. Красно-белые на это ответили шайбой Андрея Локтионова в середине третьего периода. По ходу этого же игрового отрезка травму получил защитник СКА Мэт Робинсон, которому шайба попала в лицо. Судьбу встречи в овертайме решил Александр Хохлачёв.
Несмотря на поражение, СКА по-прежнему остался лидером Западной конференции, тогда как "Спартак" замыкает первую восьмёрку.
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