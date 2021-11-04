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Российский хоккеист Ничушкин может быть дисквалифицирован на четыре года

Сам он уже готов судиться и не собирается признаваться в том, чего не совершал.

4 ноября, 17:13

Фото © Dustin Bradford / Icon Sportswire via Getty Images

Российского хоккеиста "Колорадо" Валерия Ничушкина могут дисквалифицировать на четыре года из-за данных бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом РИА "Новости" рассказал знакомый с ситуацией источник.

"Валерий Ничушкин несколько дней назад получил письмо от WADA. Из него следует, что Григорий Родченков ещё в 2019 году указал на взятую у Ничушкина перед Олимпиадой в Сочи допинг-пробу как на поддельную. Игроку предложили признаться в этом, тогда он получил бы два года дисквалификации вместо четырёх лет", — заявил собеседник агентства.

WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

Сам хоккеист уже намерен судиться с WADA и не собирается признаваться в том, чего не совершал.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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