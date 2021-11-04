Российский хоккеист Ничушкин может быть дисквалифицирован на четыре года
Сам он уже готов судиться и не собирается признаваться в том, чего не совершал.
Фото © Dustin Bradford / Icon Sportswire via Getty Images
Российского хоккеиста "Колорадо" Валерия Ничушкина могут дисквалифицировать на четыре года из-за данных бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом РИА "Новости" рассказал знакомый с ситуацией источник.
"Валерий Ничушкин несколько дней назад получил письмо от WADA. Из него следует, что Григорий Родченков ещё в 2019 году указал на взятую у Ничушкина перед Олимпиадой в Сочи допинг-пробу как на поддельную. Игроку предложили признаться в этом, тогда он получил бы два года дисквалификации вместо четырёх лет", — заявил собеседник агентства.
Сам хоккеист уже намерен судиться с WADA и не собирается признаваться в том, чего не совершал.
Хоккей. Интересное по теме
"Спартак" в овертайме вырвал победу у СКА в гостевом матче КХЛ
сегодня в 16:30
В новогоднюю ночь сыграем против США: Стало известно расписание матчей сборной России на молодёжном ЧМ по хоккею
сегодня в 16:17
Жамнов рассказал, успеет ли нападающий Кучеров восстановиться к Олимпиаде в Пекине
сегодня в 11:22
Комментариев: 0