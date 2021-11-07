"Его стоит попробовать в ближайшее время": Тренер назвал самого перспективного биатлониста России
При этом для завоевания наград спортсмену нужно наладить стрельбу.
Фото © Tom Weller / DeFodi Images via Getty Images
Экс-наставник сборной России Анатолий Хованцев в интервью РИА "Новости" назвал Даниила Серохвостова самым перспективным биатлонистом страны.
"Мне очень нравится Даниил Серохвостов, он отлично бежал на летнем чемпионате страны. На снегу он тоже показывал высокую скорость, ему главное — решить вопрос со стрельбой. Если он сохранит скорость, у нас появится быстроногий спортсмен. Он находится в пуле спортсменов, которые имеют шанс отобраться в главную команду. Если покажет себя хорошо, его стоит попробовать в самое ближайшее время", — заметил Хованцев.
Лёгкая провокация: Как лидер сборной Норвегии перед Олимпиадой назвала российских биатлонисток стервами
Добавим, что Серохвостов является чемпионом мира среди юниоров, а также призёром первенства страны по летнему биатлону.
Биатлон. Интересное по теме
Лёгкая провокация: Как лидер сборной Норвегии перед Олимпиадой назвала российских биатлонисток стервами
4 ноября, 13:15
Биатлонистка сборной России показала форму на новый сезон
14 октября, 14:10
"Честный" спорт: Как норвежским лыжникам разрешают выступать с допингом, пока у наших забирают флаг, гимн и медали
13 октября, 11:52
Комментариев: 0