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"Его стоит попробовать в ближайшее время": Тренер назвал самого перспективного биатлониста России

При этом для завоевания наград спортсмену нужно наладить стрельбу.

7 ноября, 11:22

Фото © Tom Weller / DeFodi Images via Getty Images

Экс-наставник сборной России Анатолий Хованцев в интервью РИА "Новости" назвал Даниила Серохвостова самым перспективным биатлонистом страны.

"Мне очень нравится Даниил Серохвостов, он отлично бежал на летнем чемпионате страны. На снегу он тоже показывал высокую скорость, ему главное — решить вопрос со стрельбой. Если он сохранит скорость, у нас появится быстроногий спортсмен. Он находится в пуле спортсменов, которые имеют шанс отобраться в главную команду. Если покажет себя хорошо, его стоит попробовать в самое ближайшее время", — заметил Хованцев.

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Добавим, что Серохвостов является чемпионом мира среди юниоров, а также призёром первенства страны по летнему биатлону.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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