"Мне очень нравится Даниил Серохвостов, он отлично бежал на летнем чемпионате страны. На снегу он тоже показывал высокую скорость, ему главное — решить вопрос со стрельбой. Если он сохранит скорость, у нас появится быстроногий спортсмен. Он находится в пуле спортсменов, которые имеют шанс отобраться в главную команду. Если покажет себя хорошо, его стоит попробовать в самое ближайшее время", — заметил Хованцев.