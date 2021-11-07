Сборную России лишили серебра домашнего чемпионата Европы по плаванию
Победу в заплыве одержала команда Нидерландов, а наши спортсмены разделили второе место с Италией.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Сборную России лишили серебряной медали смешанной эстафеты 4 по 50 метров на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
Как сообщили во Всероссийской федерации плавания, наши спортсмены нарушили очередность выступления. Внимание на это обратили поляки, которые подали протест. Впоследствии он был удовлетворён.
"Что можно сказать? Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает", — отметил главный тренер нашей команды Сергей Чепик.
Добавим, что победу в заплыве одержала сборная Нидерландов. Наши разделили второе место с Италией. В составе сборной России выступали Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева.
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