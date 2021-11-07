Сборную России лишили серебра домашнего чемпионата Европы по плаванию

Сборную России лишили серебряной медали смешанной эстафеты 4 по 50 метров на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.

Как сообщили во Всероссийской федерации плавания, наши спортсмены нарушили очередность выступления. Внимание на это обратили поляки, которые подали протест. Впоследствии он был удовлетворён.

"Что можно сказать? Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает", — отметил главный тренер нашей команды Сергей Чепик.