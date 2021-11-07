Названо число родинок, при котором нужно срочно провериться на меланому

"Переродиться может любая родинка. И чем их больше, тем больше "материала", из которого перерождаться", — сказал медик в эфире телеканала "Россия-1".

Если у человека более пяти родинок на теле, ему необходимо вести контроль и периодически фотографировать каждую из них, чтобы отслеживать внешние изменения. В частности, обращать внимание стоит на асимметрию, неровность краёв, окраску, размер и динамику изменений, пояснил Мясников. Врач посоветовал обращать внимание и на толщину родинки. Если её возвышение над поверхностью кожи превышает миллиметр — это повод обратиться к врачу. По словам Мясникова, во избежание развития меланомы обладателям большого числа родинок следует воздержаться от похода в солярий.