Названо число родинок, при котором нужно срочно провериться на меланому
Медик посоветовал периодически фотографировать кожу для того, чтобы следить за изменениями.
Фото © Pexels
Большое количество родинок на теле повышает риск развития меланомы — злокачественной опухоли кожи. Об этом россиян предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.
"Переродиться может любая родинка. И чем их больше, тем больше "материала", из которого перерождаться", — сказал медик в эфире телеканала "Россия-1".
Если у человека более пяти родинок на теле, ему необходимо вести контроль и периодически фотографировать каждую из них, чтобы отслеживать внешние изменения. В частности, обращать внимание стоит на асимметрию, неровность краёв, окраску, размер и динамику изменений, пояснил Мясников. Врач посоветовал обращать внимание и на толщину родинки. Если её возвышение над поверхностью кожи превышает миллиметр — это повод обратиться к врачу. По словам Мясникова, во избежание развития меланомы обладателям большого числа родинок следует воздержаться от похода в солярий.
Ранее онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал о нетипичных проявлениях рака кожи, которые сможет распознать только специалист.
Комментариев: 0