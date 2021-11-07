Эпидемиолог объяснил, когда будет виден эффект от режима нерабочих дней

Коронавирус имеет инкубационный период, поэтому эффект от режима нерабочих дней можно будет оценить только на следующей неделе. Таким мнением с агентством Ura.ru поделился врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.

"Пока трудно дать оценку по этому периоду. Нужно будет посмотреть, как будет на следующей неделе. Прежде всего число госпитализаций, сам уровень заболеваемости. Пока оценку давать преждевременно, тем более в ряде регионов этот период продлён", — объяснил он.

Выгоняйлов отметил, что россияне массово стали прививаться только пару недель назад. Когда люди поставят вторую дозу вакцины, число заболевших значительно снизится, считает медик. Его коллега, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев также уверен, что положительный эффект от "ковикул" будет. Однако насколько он выражен, можно будет объективно оценить по данным федерального оперштаба не раньше чем через неделю, добавил Скулачев.