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Мурашко заявил о пятикратном росте числа вакцинирующихся от ковида россиян

Вместе с тем глава Минздрава рекомендовал переболевшим гражданам пройти углублённую диспансеризацию, поскольку инфекция вызывает множество различных осложнений, связанных с поражением сердца.

6 ноября, 17:31

Фото © Pexels

После введения стимулирующих мер число желающих привиться от коронавируса россиян выросло почти в четыре-пять раз. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Те меры, которые были приняты, в том числе по подталкиванию населения к вакцинации, они тоже сработали. Мы видим, что общее количество пациентов возросло практически в четыре-пять раз, темпы очень хорошие", — сказал он в ходе рабочего визита в Рязанскую область.

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Экспертиза детской вакцины от ковида скоро завершится, заявил Мурашко

Вместе с тем Мурашко рекомендовал переболевшим CoViD-19 гражданам пройти углублённую диспансеризацию, поскольку инфекция вызывает множество различных осложнений, связанных с поражением сердца.

Ранее биолог объяснил, когда в России начнётся затухание пандемии ковида. Он отметил, что сроки могут сдвинуться, но это зависит от поведения граждан.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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