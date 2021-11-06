Мурашко заявил о пятикратном росте числа вакцинирующихся от ковида россиян
Вместе с тем глава Минздрава рекомендовал переболевшим гражданам пройти углублённую диспансеризацию, поскольку инфекция вызывает множество различных осложнений, связанных с поражением сердца.
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После введения стимулирующих мер число желающих привиться от коронавируса россиян выросло почти в четыре-пять раз. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Те меры, которые были приняты, в том числе по подталкиванию населения к вакцинации, они тоже сработали. Мы видим, что общее количество пациентов возросло практически в четыре-пять раз, темпы очень хорошие", — сказал он в ходе рабочего визита в Рязанскую область.
Вместе с тем Мурашко рекомендовал переболевшим CoViD-19 гражданам пройти углублённую диспансеризацию, поскольку инфекция вызывает множество различных осложнений, связанных с поражением сердца.
Ранее биолог объяснил, когда в России начнётся затухание пандемии ковида. Он отметил, что сроки могут сдвинуться, но это зависит от поведения граждан.
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