В РПЦ выступили за скорейшее введение штрафов за отсутствие QR-кодов

В России должны ввести штрафы за отсутствие QR-кодов о перенесённой коронавирусной инфекции или вакцинации, так будет лучше для страны. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион Волоколамский (Алфеев).

"Рано или поздно мы к этому придём, и чем раньше мы к этому придём, тем лучше. Потому что каждый день мы теряем тысячу человек — это всё равно как если бы на войне мы каждый день теряли полк", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Митрополит сравнил подобные темпы смертности с общенациональной катастрофой и заметил, что никакой "революции" из-за несоблюдения ограничений не произойдёт. При этом система цифровых кодов, по мнению Илариона, оправдала себя в других странах и регионах РФ, где была введена.

Представитель РПЦ подчеркнул, что вакцинация от ковида не должна быть обязательной для всех, но те, кто не хочет прививаться, должны сидеть дома либо посещать только те места, куда им будет позволено ходить.