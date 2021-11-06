"Овощи с телячьей печенью": Опубликовано видео обеда "голодающего" в тюрьме Саакашвили
Также в пенитенциарной службе показали, чем именно питается находящийся в заключении экс-президент Грузии.
Скриншот видео © Facebook / სპეციალური პენიტენციური სამსახური / Special Penitentiary Service of Georgia
Михаил Саакашвили обедает в тюрьме. Видео © Facebook / სპეციალური პენიტენციური სამსახური / Special Penitentiary Service of Georgia
Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии обнародовала кадры, на которых объявивший голодовку бывший президент государства Михаил Саакашвили принимает пищу. Видео опубликовано на странице в Facebook.
"Исходя из высокого общественного интереса, мы публикуем видео приёма пищи Михаилом Саакашвили. На видеоматериалах чётко видно, как Михаил Саакашвили принимает пищу и натуральные соки в разное время суток", — говорится в сообщении.
Как отмечается, Саакашвили находится в медпункте тюрьмы в окружении врачей. Судя по кадрам, он выглядит слегка похудевшим.
Также ведомство опубликовало фотографии продукции, которую получал бывший глава государства.
Ранее Лайф сообщал, что голодающий на кашах и соках Саакашвили отказался от витаминов. Экс-президент Грузии отметил, что за этим решением последует ухудшение его состояния. Однако пообещал, что не изменит настрой и продолжит табуировать еду.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.
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