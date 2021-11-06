Михаил Саакашвили обедает в тюрьме. Видео © Facebook / სპეციალური პენიტენციური სამსახური / Special Penitentiary Service of Georgia

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии обнародовала кадры, на которых объявивший голодовку бывший президент государства Михаил Саакашвили принимает пищу. Видео опубликовано на странице в Facebook.

"Исходя из высокого общественного интереса, мы публикуем видео приёма пищи Михаилом Саакашвили. На видеоматериалах чётко видно, как Михаил Саакашвили принимает пищу и натуральные соки в разное время суток", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Саакашвили находится в медпункте тюрьмы в окружении врачей. Судя по кадрам, он выглядит слегка похудевшим.

Также ведомство опубликовало фотографии продукции, которую получал бывший глава государства.







