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Экс-министр экономики предупредил о скором банкротстве Украины

В условиях недостатка поступлений в бюджет властям придётся выплачивать пособия потерявшим доход гражданам, заметил чиновник.

6 ноября, 16:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Уже в скором времени Украина может обанкротиться, и причина этого — неподъёмная для большинства предприятий цена на газ. Об этом заявил бывший министр экономики Незалежной Виктор Суслов.

По его словам, компании получают огромные счета за топливо в размере 30–50 тысяч гривен за тысячу кубометров, и для 91% предприятий это очень дорого.

"Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами", — сказал экс-чиновник в эфире телеканала Newsone.

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После этого сократятся налоговые поступления в бюджет страны, вырастут безработица и социальная напряжённость, а власти должны будут выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.

Ранее на Украине заявили о подготовке населения к веерным отключениям света. По словам политика, соответствующие объявления начали массово появляться в двух областях страны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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