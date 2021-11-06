Экс-министр экономики предупредил о скором банкротстве Украины

Уже в скором времени Украина может обанкротиться, и причина этого — неподъёмная для большинства предприятий цена на газ. Об этом заявил бывший министр экономики Незалежной Виктор Суслов.

По его словам, компании получают огромные счета за топливо в размере 30–50 тысяч гривен за тысячу кубометров, и для 91% предприятий это очень дорого.

"Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами", — сказал экс-чиновник в эфире телеканала Newsone.

После этого сократятся налоговые поступления в бюджет страны, вырастут безработица и социальная напряжённость, а власти должны будут выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.