На Украине заявили о подготовке населения к веерным отключениям света

На Украине местные власти начали готовить население к грядущим веерным отключениям электроэнергии. Об этом заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывший министр финансов Александр Данилюк.

В "Фейсбуке" он показал фото объявления для жителей села Подгайное Киевской области. В нём предупреждают о плановых отключениях света в ноябре.

Фото © Facebook / o.danyliuk

"Такие объявления начали массово появляться в сёлах Киевской и Хмельницкой областей. Людей предупреждают, что начиная с 17 ноября через день будут выключать свет с восьми утра до шести вечера", — утверждает Александр Данилюк.

Он отметил, что если молодёжь не знает, что такое веерные отключения, то люди постарше хорошо помнят. Такие меры практиковали в 90-е, когда тоже не хватало энергии. Как добавил Данилюк, "очевидно, действующая власть решила не изобретать велосипед и действовать старыми методами".

"Вполне вероятно, что такой режим будет введён по всей стране. Вэлкам ту 90-е", — добавил бывший секретарь СНБО.