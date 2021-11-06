CNN узнал, с какой целью директор ЦРУ посещал Москву
В России Бёрнс обсудил украинский вопрос и предупредил Кремль о пристальном внимании со стороны США к ситуации на границе.
Уильям Бёрнс. Фото © ТАСС / Zuma
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс при посещении Москвы поднимал украинский вопрос. Об этом сообщают американские СМИ, уточняя, что в последнее время Россия якобы активизировала свои действия в этом направлении, что и привлекло внимание США.
По версии CNN, Бёрнс посещал РФ, чтобы предупредить Кремль о том, что в Америке внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной. Он также пытался определить, что мотивирует действия России.
По утверждению телеканала, директор ЦРУ выразил обеспокоенность США по поводу того, что РФ близка к использованию экспорта газа в качестве рычага давления.
После встреч в Москве Бёрнс позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы передать озабоченность администрации поведением России и заверить его, что США внимательно следят за действиями Москвы.
Лайф напоминает, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс по поручению американского президента Джо Байдена побывал с делегацией представителей США в Москве с двухдневным визитом. Он встретился с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым, а затем — с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.
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