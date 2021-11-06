CNN узнал, с какой целью директор ЦРУ посещал Москву

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс при посещении Москвы поднимал украинский вопрос. Об этом сообщают американские СМИ, уточняя, что в последнее время Россия якобы активизировала свои действия в этом направлении, что и привлекло внимание США.

По версии CNN, Бёрнс посещал РФ, чтобы предупредить Кремль о том, что в Америке внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной. Он также пытался определить, что мотивирует действия России.

По утверждению телеканала, директор ЦРУ выразил обеспокоенность США по поводу того, что РФ близка к использованию экспорта газа в качестве рычага давления.