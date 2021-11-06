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CNN узнал, с какой целью директор ЦРУ посещал Москву

В России Бёрнс обсудил украинский вопрос и предупредил Кремль о пристальном внимании со стороны США к ситуации на границе.

6 ноября, 00:04
<p>Уильям Бёрнс. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Уильям Бёрнс. Фото © ТАСС / Zuma

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс при посещении Москвы поднимал украинский вопрос. Об этом сообщают американские СМИ, уточняя, что в последнее время Россия якобы активизировала свои действия в этом направлении, что и привлекло внимание США.

По версии CNN, Бёрнс посещал РФ, чтобы предупредить Кремль о том, что в Америке внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной. Он также пытался определить, что мотивирует действия России.

По утверждению телеканала, директор ЦРУ выразил обеспокоенность США по поводу того, что РФ близка к использованию экспорта газа в качестве рычага давления.

После встреч в Москве Бёрнс позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы передать озабоченность администрации поведением России и заверить его, что США внимательно следят за действиями Москвы.

Директор ЦРУ признался, что поседел во время работы послом США в России

Директор ЦРУ признался, что поседел во время работы послом США в России

Лайф напоминает, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс по поручению американского президента Джо Байдена побывал с делегацией представителей США в Москве с двухдневным визитом. Он встретился с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым, а затем — с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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