"Там постоянно алкаши ходят": Мать напавших на отца с ребёнком в Новой Москве назвала пострадавшего пьяницей
Своих же сыновей женщина охарактеризовала как воспитанных и здравомыслящих. Теперь они фигуранты уголовного дела.
Скриншот © VK / Сообщество "Мой район Новые Ватутинки" / Стёпа Шимко
Комментируя драку в Новых Ватутинках, мать братьев, подозреваемых в нападении на мужчину с ребёнком и его приятеля, заподозрила пострадавшего в тяге к алкоголю. Женщина назвала его пьяницей и добавила свои детали к картине инцидента.
"Там было трое выпивших людей, которые стукнули моего сына по голове пустой бутылкой. <…> На самом деле там постоянно алкаши ходят. Вот этот человек — мужчина с синяком под глазом — по нему видно, что он любитель выпить", — рассказала мать подозреваемых Пятому каналу.
Своих сыновей женщина назвала воспитанными. Они "не пьют, не курят, ерундой не занимаются".
"Они у меня здравомыслящие дети, они рано повзрослели, потому что я больной человек. Они граждане России, они не откуда-то там прибывшие", — подытожила Марина.
Напомним, 5 ноября стало известно о драке, которая произошла накануне вечером. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. На записи видно, что перепалка началась на дороге, когда отец с ребёнком шёл со своим товарищем. После того как неизвестные начали проявлять агрессию, мужчины разбежались в разные стороны. По данному факту МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, которое столичная прокуратура передала в Следственный комитет. Там же подняли вопрос о переквалификации дела на другую статью — о попытке убийства.
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