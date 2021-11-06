Комментируя драку в Новых Ватутинках, мать братьев, подозреваемых в нападении на мужчину с ребёнком и его приятеля, заподозрила пострадавшего в тяге к алкоголю. Женщина назвала его пьяницей и добавила свои детали к картине инцидента.

"Там было трое выпивших людей, которые стукнули моего сына по голове пустой бутылкой. <…> На самом деле там постоянно алкаши ходят. Вот этот человек — мужчина с синяком под глазом — по нему видно, что он любитель выпить", — рассказала мать подозреваемых Пятому каналу.

Своих сыновей женщина назвала воспитанными. Они "не пьют, не курят, ерундой не занимаются".

"Они у меня здравомыслящие дети, они рано повзрослели, потому что я больной человек. Они граждане России, они не откуда-то там прибывшие", — подытожила Марина.