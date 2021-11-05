Уголовное дело возбуждено после нападения неизвестных на мужчину с ребёнком в Новой Москве

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после избиения группой неизвестных мужчины с ребёнком в столичном районе Новые Ватутинки. Об этом сообщили в главке МВД по Москве.

Отмечается, что правоохранители реализуют весь комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и задержания злоумышленников. Ход расследования поставлен на контроль руководством главка, а также столичной прокуратурой. Кроме того, проверку проводит Следственный комитет.

К настоящему моменту полицейские нашли отца ребёнка и опрашивают его для выяснения всех обстоятельств произошедшего.