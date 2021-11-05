Уголовное дело возбуждено после нападения неизвестных на мужчину с ребёнком в Новой Москве
К настоящему моменту полицейские нашли отца малыша и опрашивают его для установления полноты картины.
Кадр из видео © VK / Сообщество "Мой район Новые Ватутинки" / Стёпа Шимко
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после избиения группой неизвестных мужчины с ребёнком в столичном районе Новые Ватутинки. Об этом сообщили в главке МВД по Москве.
Отмечается, что правоохранители реализуют весь комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и задержания злоумышленников. Ход расследования поставлен на контроль руководством главка, а также столичной прокуратурой. Кроме того, проверку проводит Следственный комитет.
К настоящему моменту полицейские нашли отца ребёнка и опрашивают его для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, о драке, которая произошла накануне вечером, стало известно сегодня, 5 ноября. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих.
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