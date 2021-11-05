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Уголовное дело возбуждено после нападения неизвестных на мужчину с ребёнком в Новой Москве

К настоящему моменту полицейские нашли отца малыша и опрашивают его для установления полноты картины.

5 ноября, 10:55
<p>Кадр из видео © VK / <a href="https://vk.com/podslushano_v_nv" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сообщество "Мой район Новые Ватутинки"</a> / Стёпа Шимко</p>

Кадр из видео © VK / Сообщество "Мой район Новые Ватутинки" / Стёпа Шимко

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после избиения группой неизвестных мужчины с ребёнком в столичном районе Новые Ватутинки. Об этом сообщили в главке МВД по Москве.

Отмечается, что правоохранители реализуют весь комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и задержания злоумышленников. Ход расследования поставлен на контроль руководством главка, а также столичной прокуратурой. Кроме того, проверку проводит Следственный комитет.

Перепалка на дороге: Опубликовано видео начала конфликта между неизвестными и мужчиной с ребёнком

Перепалка на дороге: Опубликовано видео начала конфликта между неизвестными и мужчиной с ребёнком

К настоящему моменту полицейские нашли отца ребёнка и опрашивают его для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, о драке, которая произошла накануне вечером, стало известно сегодня, 5 ноября. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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