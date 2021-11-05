В Башкирии школьникам на неделю продлили каникулы

Власти Башкирии приняли решение о продлении школьных каникул ещё на неделю — до 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

"Школьные каникулы в Республике Башкортостан продлили до 14 ноября. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Напомним, что ранее предполагалось, что школьники вернутся к учёбе 8 ноября. Теперь они проведут в бесконтактном режиме в целом две недели", — говорится в релизе.