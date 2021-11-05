В Башкирии школьникам на неделю продлили каникулы
При этом детские сады возобновят работу в штатном режиме с 8 ноября. А учреждения допобразования, колледжи и вузы региона будут работать в дистанционном формате.
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Власти Башкирии приняли решение о продлении школьных каникул ещё на неделю — до 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.
"Школьные каникулы в Республике Башкортостан продлили до 14 ноября. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Напомним, что ранее предполагалось, что школьники вернутся к учёбе 8 ноября. Теперь они проведут в бесконтактном режиме в целом две недели", — говорится в релизе.
Отмечается, что детские сады республики с 8 ноября продолжат работу в штатном режиме, а учреждения дополнительного образования, колледжи и вузы региона с этого же числа начнут обучение в дистанционном формате.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала главные факторы для окончания эпидемии ковида в России. Ситуация с инфекцией за неделю осложнилась в десяти регионах. За минувшие сутки в стране опять было выявлено свыше 40 тысяч новых заболевших.
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