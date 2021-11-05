В России третий день подряд выявляют свыше 40 тысяч новых случаев ковида

В России за минувшие сутки выявлено 40 735 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем количество выздоровевших (28 605). Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.

Как отмечается, у 9,3% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки скончалось 1192 человека — немногим меньше, чем 4 ноября, когда был зафиксирован антирекорд по смертности. Условная летальность выросла до уровня 2,81%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 8 714 595 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписан по выздоровлении в России 7 505 971 человек. За весь период в России умерло 244 447 человек", — отмечается в сообщении штаба.