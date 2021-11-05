В Вооружённых силах РФ создали резерв для помощи пациентам с ковидом в регионах

В Вооружённых силах России создан резерв сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи в регионах пациентам с коронавирусом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. Многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским пациентам с коронавирусом в разных регионах России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачебно-сестринские бригады состоят из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с CoViD-19. В частности, речь идёт о реаниматологах, пульмонологах, анестезиологах и других профильных специалистах. Кроме того, в лечебных учреждениях Минобороны развернули более 2,8 тысячи койко-мест, 50% ведомственного коечного фонда выделено для лечения гражданского населения.

Как сообщили в Минобороны, с начала пандемии в построенных силами министерства многофункциональных медицинских центрах уже пролечено почти 10 тысяч пациентов с коронавирусом, которые не являются военными. На сегодняшний день в таких учреждениях находится около тысячи гражданских лиц.

"Минобороны России продолжает оказывать медицинскую помощь гражданскому населению регионов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению президента РФ", — отметили в ведомстве.