Собянин сообщил о снижении числа госпитализаций пациентов с ковидом в Москве
По словам мэра столицы, динамики роста таких больных за неделю не случилось.
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Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве сократилось за неделю с 1,6 до 1,5 тысячи человек в сутки. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
"Нет динамики роста: у нас где-то около 1,5 тысячи госпитализаций держатся уже в течение недели", — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-1", заметив, что на прошлой неделе было 1,6–1,7 тысячи госпитализаций.
Эффект от нерабочих дней будет понятен в конце следующей недели, добавил мэр.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве разыграли ещё две квартиры среди вакцинированных от ковида. Победителей лотереи определили с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел.
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