Собянин сообщил о снижении числа госпитализаций пациентов с ковидом в Москве

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве сократилось за неделю с 1,6 до 1,5 тысячи человек в сутки. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

"Нет динамики роста: у нас где-то около 1,5 тысячи госпитализаций держатся уже в течение недели", — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-1", заметив, что на прошлой неделе было 1,6–1,7 тысячи госпитализаций.

Эффект от нерабочих дней будет понятен в конце следующей недели, добавил мэр.