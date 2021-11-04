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Собянин сообщил о снижении числа госпитализаций пациентов с ковидом в Москве

По словам мэра столицы, динамики роста таких больных за неделю не случилось.

4 ноября, 17:54
<p>Фото © Сайт Правительства Москвы</p>

Фото © Сайт Правительства Москвы

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве сократилось за неделю с 1,6 до 1,5 тысячи человек в сутки. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

"Нет динамики роста: у нас где-то около 1,5 тысячи госпитализаций держатся уже в течение недели", — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-1", заметив, что на прошлой неделе было 1,6–1,7 тысячи госпитализаций.

Эффект от нерабочих дней будет понятен в конце следующей недели, добавил мэр.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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