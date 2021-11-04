Путин поддержал идею выплаты по 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя в годы войны
Также президент оценил и мемориал жертвам Гражданской войны, заметив, что он "получился хорошим" и "пронзительным".
Фото © Kremlin.ru
Участники героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Такую инициативу главы города Михаила Развожаева поддержал президент России Владимир Путин.
Губернатор напомнил, что в прошлом году российский лидер приравнял жителей осаждённого Севастополя к ветеранам войны. Также он обратил внимание, что подобную выплату недавно получили жители блокадного Ленинграда, а также те, кто был награждён медалью "За оборону Ленинграда", и предложил помочь севастопольцам и награждённым медалью "За оборону Севастополя". Глава государства, находящийся в городе по случаю празднования Дня народного единства, поддержал это предложение.
"Хорошо, сделаем", — ответил Путин на инициативу Развожаева.
Также президент оценил новый мемориал жертвам Гражданской войны, заметив, что он "получился хорошим" и "пронзительным".
Напомним, Путин в Севастополе возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны, а также поздравил россиян с Днём народного единства. Кроме этого, президент заявил, что Крым и Севастополь навсегда с Россией, ведь такова была суверенная, свободная и непреклонная воля российского народа.
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