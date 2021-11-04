Путин поддержал идею выплаты по 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя в годы войны

Губернатор напомнил, что в прошлом году российский лидер приравнял жителей осаждённого Севастополя к ветеранам войны. Также он обратил внимание, что подобную выплату недавно получили жители блокадного Ленинграда, а также те, кто был награждён медалью "За оборону Ленинграда", и предложил помочь севастопольцам и награждённым медалью "За оборону Севастополя". Глава государства, находящийся в городе по случаю празднования Дня народного единства, поддержал это предложение.