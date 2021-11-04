Путин после Высшего госсовета ещё полтора часа общался с Лукашенко по телефону

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко после заседания Высшего госсовета Союзного государства общались по телефону ещё полтора часа. Как сообщает телеграм-канал "Пул первого" , лидеры продолжили обсуждение актуальных вопросов международной и внутренней повестки.

В общей сложности получается, что Путин разговаривал с Лукашенко за сегодняшний день трижды. До заседания главы государств обсудили по телефону вопросы и проблемы союзного строительства. Кроме того, российский лидер проинформировал коллегу о предстоящих мероприятиях в Севастополе, где находится с рабочим визитом.