Путин после Высшего госсовета ещё полтора часа общался с Лукашенко по телефону
В общей сложности получается, что глава государства разговаривал с белорусским коллегой за сегодняшний день трижды.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко после заседания Высшего госсовета Союзного государства общались по телефону ещё полтора часа. Как сообщает телеграм-канал "Пул первого", лидеры продолжили обсуждение актуальных вопросов международной и внутренней повестки.
В общей сложности получается, что Путин разговаривал с Лукашенко за сегодняшний день трижды. До заседания главы государств обсудили по телефону вопросы и проблемы союзного строительства. Кроме того, российский лидер проинформировал коллегу о предстоящих мероприятиях в Севастополе, где находится с рабочим визитом.
Далее, как и планировалось, президенты приняли участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции.
Как уже сообщал Лайф, в ходе заседания Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. В свою очередь белорусский лидер заметил, что Союзное государство является приоритетом для его страны.
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