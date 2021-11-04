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"Страна наша непобедима": Участницы конкурса "Этнокрасавица" поздравили россиян с Днём народного единства

В ролике снялось 12 девушек разных национальностей. Россиянки прочитали стихи о важности каждой нации и могуществе нашей Родины.

4 ноября, 17:08

Фото © Instagram / etno_krasavitsa

Участницы конкурса "Этнокрасавица" поздравили россиян с Днём народного единства. Видео © Instagram / etno_krasavitsa

Участницы III Межнационального конкурса "Этнокрасавица-2021" записали поздравление ко Дню народного единства. Ролик опубликовали в инстаграм-аккаунте смотра.

В нём снялось 12 девушек разных национальностей. В рамках конкурса они представляют культуру, традиции и историю своих народов, проживающих на гостеприимной камчатской земле. Участницы прочитали стихи о важности каждой нации и могуществе России.

"Это консолидация общества!": Иосиф Пригожин объяснил важность празднования Дня народного единства

"Это консолидация общества!": Иосиф Пригожин объяснил важность празднования Дня народного единства

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин из Севастополя поздравил россиян с Днём народного единства. Глава государства отметил, что этот праздник посвящён главным ценностям, которые близки и понятны каждому гражданину РФ.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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