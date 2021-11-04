В Ростовской области отменят большинство ковидных ограничений после 8 ноября

После 8 ноября, когда завершится период нерабочих дней, в Ростовской области отменят ограничения, введённые на этот срок. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Василий Голубев.

Так, с понедельника возобновят работу кинотеатры, фитнес-центры, спортивные залы, ледовые катки, аквапарки, плавательные бассейны, солярии, косметические, массажные и спа-салоны, парикмахерские, бани, сауны и букмекерские компании. Также в полной мере будут трудиться парикмахеры, стоматологи и ветеринары.

Но полностью снять ограничения не позволяет эпидемиологическая ситуация, уточнил глава региона. В частности, кинотеатры могут заполнять залы на сеансах не более чем на 50%, а фитнес-центры, спортзалы, ледовые катки, бассейны и аквапарки должны высчитывать четыре квадратных метра на одного человека и из этого исходить, рассчитывая допустимое количество посетителей.

"С 8 ноября в Ростовской области в полном объёме возобновляется работа предприятий общественного питания. Часы их работы установлены с 06:00 до 21:00", — добавил Голубев в ходе прямого эфира в "Инстаграме".

Пройти в перечисленные учреждения, театры и торгово-развлекательные центры совершеннолетние граждане смогут только при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесённой болезни. ПЦР-тест, действовавший ранее, исключён из перечня документов. Это же касается и посещения физкультурных и спортивных мероприятий, включая стадион "Ростов-арена". А вот детям наличие отрицательного теста как раз необходимо.