Арестованного в США аналитика Данченко обвинили в предоставлении ложной информации ФБР

Аналитик Игорь Данченко, которого арестовали в США, предоставлял сотрудникам ФБР заведомо ложные данные о связях бывшего американского президента Дональда Трампа с Россией. Такое заявление поступило от Минюста США.

По данным американской стороны, Данченко, предположительно, лгал об источнике информации, предоставленной ФБР во время президентской кампании 2016 года. Как отмечает спецпрокурор Джон Дарем, аналитик оказывал помощь в сборе компромата на Дональда Трампа и скрыл от ведомства контакты с американцем, который был связан с демократами.

Игорь Данченко обвиняется по пяти пунктам. Сообщается, что заседание суда по делу пройдёт сегодня, 4 ноября, в штате Вирджиния.