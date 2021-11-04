Из психбольницы в Подмосковье сбежал осуждённый за убийство

Из психиатрической больницы закрытого типа в селе Троицком Чеховского района Московской области сбежал осуждённый за убийство пациент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 33-летний Александр Кутузов устроил конфликт с охраной, после чего сбежал. Факт происшествия уже подтвердили в подмосковном главке МВД. Сейчас беглеца разыскивают сотрудники полиции. Также проверку начала региональная прокуратура.