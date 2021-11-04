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Из психбольницы в Подмосковье сбежал осуждённый за убийство

Перед этим злоумышленник устроил конфликт с охраной, сейчас его разыскивают сотрудники полиции.

4 ноября, 17:13
<p>Сбежавший Александр Кутузов. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-133531183_189797" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Чехов Вид"</a></p>

Сбежавший Александр Кутузов. Фото © VK / "Чехов Вид"

Из психиатрической больницы закрытого типа в селе Троицком Чеховского района Московской области сбежал осуждённый за убийство пациент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 33-летний Александр Кутузов устроил конфликт с охраной, после чего сбежал. Факт происшествия уже подтвердили в подмосковном главке МВД. Сейчас беглеца разыскивают сотрудники полиции. Также проверку начала региональная прокуратура.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Красноярске мужчина напал на школьницу с камнем, раздел и ограбил. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время злоумышленник задержан.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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