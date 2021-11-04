Мировое производство вина может оказаться минимальным с начала века

По итогам 2021 года производство вина во всём мире может оказаться ниже средних показателей за два десятилетия. Об этом заявила Международная организация по виноградарству и виноделию (МОВВ) в своём аккаунте в "Твиттере".

Как указали эксперты, объём производства вина в 2021 году можно считать крайне низким. Он приблизится к уровню, который был отмечен четыре года назад. Так, по прогнозам специалистов, показатель в текущем году снизится на 4% по сравнению с предыдущим. А по оценкам МОВВ, по итогам года объёмы уменьшатся не менее чем на 7% по сравнению со стандартами за последние 20 лет.

В организации по виноградарству и виноделию подчеркнули, что эта информация основана на данных 28 ведущих стран отрасли, которые представляют 85% мирового производства напитка. Специалисты дали прогноз, согласно которому объём производства вина во всём мире в 2021 году составит от 247,1 до 253,5 миллиона гектолитров.

Они отметили, что самые неблагоприятные условия в текущем году были для виноделов стран ЕС. В МОВВ сообщили, что объём производства вина в западноевропейских странах по итогам года составит около 145 миллионов гектолитров.

Между тем эксперты дают прогнозы об увеличении объёмов производства в США. Как полагают специалисты, в 2021 году Соединённые Штаты произведут 24,1 миллиона гектолитров вина. По сравнению с прошлым годом, когда бушевали стихийные бедствия, в частности лесные пожары, доля производства больше на 6%.