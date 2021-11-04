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Мировое производство вина может оказаться минимальным с начала века

По прогнозам экспертов, объём во всём мире в этом году составит от 247,1 до 253,5 миллиона гектолитров.

4 ноября, 17:48
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

По итогам 2021 года производство вина во всём мире может оказаться ниже средних показателей за два десятилетия. Об этом заявила Международная организация по виноградарству и виноделию (МОВВ) в своём аккаунте в "Твиттере".

Как указали эксперты, объём производства вина в 2021 году можно считать крайне низким. Он приблизится к уровню, который был отмечен четыре года назад. Так, по прогнозам специалистов, показатель в текущем году снизится на 4% по сравнению с предыдущим. А по оценкам МОВВ, по итогам года объёмы уменьшатся не менее чем на 7% по сравнению со стандартами за последние 20 лет.

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В организации по виноградарству и виноделию подчеркнули, что эта информация основана на данных 28 ведущих стран отрасли, которые представляют 85% мирового производства напитка. Специалисты дали прогноз, согласно которому объём производства вина во всём мире в 2021 году составит от 247,1 до 253,5 миллиона гектолитров.

Они отметили, что самые неблагоприятные условия в текущем году были для виноделов стран ЕС. В МОВВ сообщили, что объём производства вина в западноевропейских странах по итогам года составит около 145 миллионов гектолитров.

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Между тем эксперты дают прогнозы об увеличении объёмов производства в США. Как полагают специалисты, в 2021 году Соединённые Штаты произведут 24,1 миллиона гектолитров вина. По сравнению с прошлым годом, когда бушевали стихийные бедствия, в частности лесные пожары, доля производства больше на 6%.

Ранее Лайф сообщал, что энергокризис в Европе может оставить российских аграриев без урожая в 2022 году. Это случится, если не будут приняты меры по ограничению вывоза отечественных удобрений. На их производство российские компании тратят гораздо меньше, чем европейские.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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