Новак дал прогноз, вырастет ли баррель нефти до 100 долларов

Нынешняя цена за нефть в районе 80 долларов за баррель объективно отражает ситуацию на рынке, говорить о том, достигнет ли она ста долларов, сейчас трудно. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Здесь очень много как факторов, играющих на повышение цены, так и много неопределённостей, которые могут снизить цену, поэтому сейчас трудно сказать", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".