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Новак дал прогноз, вырастет ли баррель нефти до 100 долларов

На рынке есть ряд неопределённостей, которые могут повлиять на снижение цены, всё будет зависеть от ситуации в конце текущего и начале следующего года, уточнил вице-премьер.

4 ноября, 17:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Нынешняя цена за нефть в районе 80 долларов за баррель объективно отражает ситуацию на рынке, говорить о том, достигнет ли она ста долларов, сейчас трудно. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Здесь очень много как факторов, играющих на повышение цены, так и много неопределённостей, которые могут снизить цену, поэтому сейчас трудно сказать", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Новак заметил, что, по его мнению, сегодняшняя цена в районе 80 долларов за баррель объективна. При этом сейчас на рынке есть несколько неопределённостей, которые могут повлиять на снижение цены, здесь всё будет зависеть от ситуации в конце текущего и начале следующего года.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и Саудовская Аравия поступили неправильно, отказываясь добывать больше нефти. Политик уверен, что нужно наращивать темпы добычи, чтобы простые американцы могли добираться домой на машинах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами после призыва американского лидера.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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