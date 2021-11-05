В Приморье вводят систему QR-кодов для посещения магазинов

Власти Приморского края решили ужесточить антиковидные меры на фоне роста заболеваемости и расширить действие системы QR-кодов, введённой в регионе с 30 октября для заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Об этом сообщается на сайте правительства края.

"По предложению главного санитарного врача, с 8 ноября до особого распоряжения планируется расширить действие системы QR-кодов: включить в перечень организации, допуск в которые возможен только при наличии соответствующих документов, подтверждающих пройденную вакцинацию или перенесённое заболевание, предприятия торговли непродовольственными товарами, сервиса и оказания услуг населению, в том числе гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, сауны, спа-салоны", — говорится в сообщении.

Как рассказала главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, рост заболеваемости сохраняется на протяжении четырёх недель начиная с 4 октября. Уточняется, что среди работников торговли непродовольственными товарами уровень заражаемости увеличился на 40%.