В Москве от ковида привилось почти 4,5 млн человек

Обе дозы вакцины от коронавируса в Москве получили почти 4,5 миллиона человек, заявил мэр Сергей Собянин. Однако цифра эта относительная, уточнил столичный градоначальник, потому что часть жителей получает прививку за пределами города — в других регионах, в частности в Московской области.

"Динамика, в принципе, неплохая. Хорошо бы, если бы она и дальше сохранилась. Нужно всем понимать, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень очень высокий", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Мэр Москвы также отметил, что в связи с высоким уровнем заболеваемости непривитым от коронавирусной инфекции необходимо пройти вакцинацию, а "не надеяться на авось".