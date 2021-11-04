В Москве от ковида привилось почти 4,5 млн человек
По словам мэра Москвы, динамика неплохая, но уровень заболеваемости по-прежнему высокий.
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Обе дозы вакцины от коронавируса в Москве получили почти 4,5 миллиона человек, заявил мэр Сергей Собянин. Однако цифра эта относительная, уточнил столичный градоначальник, потому что часть жителей получает прививку за пределами города — в других регионах, в частности в Московской области.
"Динамика, в принципе, неплохая. Хорошо бы, если бы она и дальше сохранилась. Нужно всем понимать, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень очень высокий", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
Мэр Москвы также отметил, что в связи с высоким уровнем заболеваемости непривитым от коронавирусной инфекции необходимо пройти вакцинацию, а "не надеяться на авось".
Как сообщал Лайф ранее, власти Подмосковья не собираются продлевать нерабочие дни после 7 ноября. При этом с 8 ноября и до улучшения эпидемиологической обстановки в области продолжают действовать некоторые меры. До этого о решении не продлевать нерабочие дни заявил и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась, при этом ряд мер продолжит действовать, например, QR-коды для прохода в театры и музеи.
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