В ВОЗ назвали способ спасения 188 тысяч европейцев от смерти от ковида

Темпы распространения ковида в 53 странах Европейского региона вызывают серьёзную озабоченность, однако есть способ спасти 188 тысяч из 500 тысяч человек, которые могут умереть до февраля 2022 года. Его назвал директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, для этого нужно добиться, чтобы 95% населения региона носили маски.

"Надёжные прогнозы показывают: если мы добьёмся универсального использования масок на 95%, мы сможем спасти 188 тысяч жизней из полумиллиона, которые можем потерять до февраля 2022 года", — сказал Клюге.

Сейчас в Европе распространяется штамм "дельта" и число случаев заражений приближается к рекордному уровню, заметил эксперт. Этому способствует недостаточный охват вакцинацией, в среднем в европейском регионе полный курс прошло лишь 47% населения, а также ослабление ограничений. При этом заметна неоднородность прививочной кампании, ведь если в восьми государствах охват превысил 70%, то в двух не достиг даже 10%, уточнил представитель ВОЗ.