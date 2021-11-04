В Москве семиклассница забеременела во второй раз

В Москве 15-летняя девочка забеременела во второй раз. О том, что у неё будет ещё один ребёнок, школьница случайно узнала во время планового медосмотра в детской поликлинике.

Как сообщает сайт kp.ru, более полугода назад девочка уже родила сына. Таким образом, второй ребёнок был зачат всего через два месяца после родов. Интересно отметить, что отцы у детей разные. Уточняется, что сейчас школьница на шестом месяце беременности.

В свою очередь, врачи сообщили об инциденте полицейским. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что очередным любовником молодой матери-подростка стал 26-летний продавец из торгового центра. В отношении молодого человека уже возбудили дело. При этом, кто является отцом первого ребёнка, пока не известно.

Расследование инцидента продолжается. Отмечается, что информацию о произошедшем правоохранители также передали в столичную прокуратуру и Следственный комитет.