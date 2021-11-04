В трёх городах Самарской области появились огромные граффити с Мининым и Пожарским
Как пояснил руководитель художников Денис Кандалин, подобные арт-объекты нужны для того, чтобы люди, особенно молодое поколение, не забывали свои корни и историю.
Скриншот © Telegram / SHOT
В трёх городах Самарской области появились огромные граффити с Мининым и Пожарским ко Дню народного единства. Видео © Telegram / SHOT
Сразу в трёх городах Самарской области в День народного единства появились огромные граффити с князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым — лидерами ополчения, которое в 1612 году освободило Москву от польских интервентов. Как сообщает телеграм-канал SHOT, муралы теперь красуются на стенах домов в Самаре, Тольятти и Сызрани.
Над арт-объектами работала команда художников из Самарской области, которые имеют опыт в реализации подобных проектов. Отмечается, что эскизы для муралов были подготовлены совместно с историками.
"Каждый мурал имеет специфику. Мы не пытались что-то повторить, использовали свои эскизы и свой стиль. Такие работы нужны для того, чтобы люди, особенно молодое поколение, не забывали свои корни, знали историю нашей страны", — пояснил руководитель команды художников Денис Кандалин.
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