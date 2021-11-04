500 дронов нарисовали в ночном небе Нижнего Новгорода портреты Минина и Пожарского. Видео © Пресс-служба Правительства Нижнего Новгорода

В честь Дня народного единства для жителей Нижнего Новгорода устроили уникальное световое шоу. Вечером 4 ноября в небо у храма Иоанна Предтечи поднялось около 500 квадрокоптеров — беспилотники выстраивались в трёхмерные изображения памятника Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, Нижегородского кремля, а также других символов народного ополчения.

Отмечается, что само праздничное шоу проходило как раз над площадью Народного Единства, то есть в том месте, где Кузьма Минин призвал горожан объединиться для освобождения столицы. А запускали беспилотники, судя по кадрам, с территории Нижегородского кремля.