Раскрыты детали побега осуждённого за убийство из психбольницы в Подмосковье

33-летний Александр Кутузов совершил побег из психиатрической больницы в селе Троицком Чеховского района Московской области во время прогулки по двору. Об обстоятельствах случившегося сообщает телеграм-канал SHOT.

Перед побегом Кутузов занимался спортом, хотя по распорядку дня была прогулка. Медсестра сделала ему замечание и велела пойти на улицу, на что осуждённый стал возмущаться. Однако после того, как дежурному врачу удалось успокоить мужчину, тот покорно отправился на прогулку.

В это время с ближайшего поста вышел охранник и Кутузов решил воспользоваться моментом. Запрыгнув на будку, осуждённый через забор улизнул на улицу.