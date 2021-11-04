Раскрыты детали побега осуждённого за убийство из психбольницы в Подмосковье
К слову, на принудительное лечение Кутузов попал после убийства знакомого. В 2006-м во время пьяного конфликта мужчина дважды пырнул своего собутыльника ножом.
Сбежавший Александр Кутузов. Фото © VK / "Чехов вид"
33-летний Александр Кутузов совершил побег из психиатрической больницы в селе Троицком Чеховского района Московской области во время прогулки по двору. Об обстоятельствах случившегося сообщает телеграм-канал SHOT.
Перед побегом Кутузов занимался спортом, хотя по распорядку дня была прогулка. Медсестра сделала ему замечание и велела пойти на улицу, на что осуждённый стал возмущаться. Однако после того, как дежурному врачу удалось успокоить мужчину, тот покорно отправился на прогулку.
В это время с ближайшего поста вышел охранник и Кутузов решил воспользоваться моментом. Запрыгнув на будку, осуждённый через забор улизнул на улицу.
К слову, на принудительное лечение Кутузов попал после убийства знакомого. В 2006-м во время пьяного конфликта мужчина дважды пырнул своего собутыльника ножом.
О том, что из психбольницы в Подмосковье сбежал осуждённый за убийство, стало известно сегодня ранее. Как уже сообщал Лайф, сейчас беглеца разыскивают сотрудники полиции. Также по факту случившегося проверку начала региональная прокуратура. В обстоятельствах случившегося разбираются и представители областного ГСУ СКР.
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