НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Раскрыты детали побега осуждённого за убийство из психбольницы в Подмосковье

К слову, на принудительное лечение Кутузов попал после убийства знакомого. В 2006-м во время пьяного конфликта мужчина дважды пырнул своего собутыльника ножом.

4 ноября, 18:28
<p>Сбежавший Александр Кутузов. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-133531183_189797" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Чехов вид"</a></p>

Сбежавший Александр Кутузов. Фото © VK / "Чехов вид"

33-летний Александр Кутузов совершил побег из психиатрической больницы в селе Троицком Чеховского района Московской области во время прогулки по двору. Об обстоятельствах случившегося сообщает телеграм-канал SHOT.

Перед побегом Кутузов занимался спортом, хотя по распорядку дня была прогулка. Медсестра сделала ему замечание и велела пойти на улицу, на что осуждённый стал возмущаться. Однако после того, как дежурному врачу удалось успокоить мужчину, тот покорно отправился на прогулку.

В это время с ближайшего поста вышел охранник и Кутузов решил воспользоваться моментом. Запрыгнув на будку, осуждённый через забор улизнул на улицу.

В Красноярске мужчина напал на школьницу с камнем, раздел и ограбил

В Красноярске мужчина напал на школьницу с камнем, раздел и ограбил

К слову, на принудительное лечение Кутузов попал после убийства знакомого. В 2006-м во время пьяного конфликта мужчина дважды пырнул своего собутыльника ножом.

О том, что из психбольницы в Подмосковье сбежал осуждённый за убийство, стало известно сегодня ранее. Как уже сообщал Лайф, сейчас беглеца разыскивают сотрудники полиции. Также по факту случившегося проверку начала региональная прокуратура. В обстоятельствах случившегося разбираются и представители областного ГСУ СКР.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1