Путин и Лукашенко высоко оценили принятые на Высшем госсовете решения
Кроме того, лидеры двух стран обсудили дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества во всех областях, а также условились о продолжении контактов.
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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по итогам заседания Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства дали высокую оценку принятым решениям. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Президенты обменялись мнениями по итогам заседания ВГС и дали высокую оценку принятым решениям, имеющим стратегическое значение для развития интеграционных процессов", — указано в релизе.
Кроме того, лидеры двух стран обсудили дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества во всех областях, а также договорились о продолжении контактов.
Как уже сообщал Лайф, в ходе заседания Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. В свою очередь белорусский лидер заметил, что Союзное государство является приоритетом для его страны.
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