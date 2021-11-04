Путин и Лукашенко высоко оценили принятые на Высшем госсовете решения

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по итогам заседания Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства дали высокую оценку принятым решениям. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Президенты обменялись мнениями по итогам заседания ВГС и дали высокую оценку принятым решениям, имеющим стратегическое значение для развития интеграционных процессов", — указано в релизе.