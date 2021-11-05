Месси перечислил главных претендентов на победу в Лиге чемпионов
По мнению футболиста, шансы на это есть у семи команд, в том числе за счёт сильного состава.
Фото © Instagram / Leo Messi
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси считает, что его клуб — среди главных претендентов на победу в Лиге чемпионов в этом году. Он также назвал другие шесть команд.
"Все говорят о ПСЖ из-за игроков, но игроки других клубов работают вместе уже много лет, эти команды также подписали хороших футболистов", — передаёт слова Месси портал beIN SPORTS.
По мнению прославленного футболиста, на победу в Лиге чемпионов кроме ПСЖ могут претендовать "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Бавария", "Ливерпуль", "Атлетико" и "Челси".
Ранее Лайф рассказывал, что Месси высказался и о своей возможной судьбе. Он допустил возвращение в "Барселону" по окончании карьеры.
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