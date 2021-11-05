Месси и Роналду не забыли: Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
В первую десятку вошли те, чьё состояние оценивают более чем в один миллиард долларов США.
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Бывший баскетболист "Чикаго Буллз" и "Вашингтон Уизардс" Майкл Джордан возглавил топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Его состояние оценили более чем в $2,6 млрд.
Как пишет издание Sportrico, в рейтинг также попали футболисты Роналду и Месси. Первый обошёл второго на $100 миллионов. В результате первая десятка списка выглядит следующим образом.
- Майкл Джордан (баскетбол) — $2,62 млрд
- Тайгер Вудс (гольф) — $2,1 млрд
- Арнольд Палмер (гольф) — $1,5 млрд
- Джек Никлаус (гольф) — $1,38 млрд
- Криштиану Роналду (футбол) — $1,24 млрд
- Флойд Мейвезер — младший (бокс) — $1,2 млрд
- Леброн Джеймс (баскетбол) — $1,17 млрд
- Лионель Месси (футбол) — $1,14 млрд
- Михаэль Шумахер (автоспорт) — $1,13 млрд
- Роджер Федерер (теннис) — $1,12 млрд
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