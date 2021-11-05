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Месси и Роналду не забыли: Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

В первую десятку вошли те, чьё состояние оценивают более чем в один миллиард долларов США.

4 ноября, 23:44

Фото © Pixabay

Бывший баскетболист "Чикаго Буллз" и "Вашингтон Уизардс" Майкл Джордан возглавил топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Его состояние оценили более чем в $2,6 млрд.

Как пишет издание Sportrico, в рейтинг также попали футболисты Роналду и Месси. Первый обошёл второго на $100 миллионов. В результате первая десятка списка выглядит следующим образом.

  1. Майкл Джордан (баскетбол) — $2,62 млрд
  2. Тайгер Вудс (гольф) — $2,1 млрд
  3. Арнольд Палмер (гольф) — $1,5 млрд
  4. Джек Никлаус (гольф) — $1,38 млрд
  5. Криштиану Роналду (футбол) — $1,24 млрд
  6. Флойд Мейвезер — младший (бокс) — $1,2 млрд
  7. Леброн Джеймс (баскетбол) — $1,17 млрд
  8. Лионель Месси (футбол) — $1,14 млрд
  9. Михаэль Шумахер (автоспорт) — $1,13 млрд
  10. Роджер Федерер (теннис) — $1,12 млрд
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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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