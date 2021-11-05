Бывший баскетболист "Чикаго Буллз" и "Вашингтон Уизардс" Майкл Джордан возглавил топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Его состояние оценили более чем в $2,6 млрд.

Как пишет издание Sportrico, в рейтинг также попали футболисты Роналду и Месси. Первый обошёл второго на $100 миллионов. В результате первая десятка списка выглядит следующим образом.

Майкл Джордан (баскетбол) — $2,62 млрд Тайгер Вудс (гольф) — $2,1 млрд Арнольд Палмер (гольф) — $1,5 млрд Джек Никлаус (гольф) — $1,38 млрд Криштиану Роналду (футбол) — $1,24 млрд Флойд Мейвезер — младший (бокс) — $1,2 млрд Леброн Джеймс (баскетбол) — $1,17 млрд Лионель Месси (футбол) — $1,14 млрд Михаэль Шумахер (автоспорт) — $1,13 млрд Роджер Федерер (теннис) — $1,12 млрд