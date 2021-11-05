Когда банк обязан вернуть украденные с карты деньги, пояснил юрист

Если деньги с вашей банковской карты были украдены без какого-либо вашего непосредственного участия, то финансово-кредитная организация обязана вернуть пропавшие со счёта средства. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

В беседе с агентством "Прайм" он пояснил, что для возмещения есть целый алгоритм действий, но его следует запускать не позднее чем на следующий день после обнаружения пропажи средств. Однако если уведомление об операции от банка не поступало, то срок давности в этом случае не установлен.

"Во-первых, необходимо немедленно заблокировать карту. Сделать это можно в мобильном приложении банка или позвонив сотруднику банка. Во-вторых, о происшествии необходимо немедленно сообщить в банк. Лучше это сделать дважды: сначала по телефону, а затем лично, придя в отделение, где открыт счёт, и подав заявление о происшествии", — советует Иван Соловьёв.

После всех этих действий, по совету юриста, следует обратиться в полицию. Туда необходимо подать заявление о хищении средств, где также следует рассказать обо всех обстоятельствах, при которых деньги были украдены.

Решение о возврате средств банк принимает в течение 30 дней. Если при проведении расследования действительно подтвердится, что вы непричастны к хищению денег, то вам их обязательно вернут, заверяет юрист.