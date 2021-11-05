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Жителям нескольких регионов пообещали рекордно тёплую пятницу

Возможен дождь, но даже он не помешает этому дню стать самым "жарким" в ноябре.

4 ноября, 22:49

Фото ©Pexels

Рекордную для ноября отметку в плюс 13 градусов покажут термометры жителей центральной части России в пятницу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Хоть для некоторых этот день и будет дождливым.

"В центре в пятницу будет самый тёплый день в ноябре. Температура приблизится к своим рекордным значениям. Температура будет 11-13 градусов, ночная температура также будет достаточно высокой — около 7-8 градусов", — рассказал Вильфанд в интервью РИА "Новости".

Он объяснил этот рекордный показатель воздушными массами с юга. Максимальное значение для 5 ноября было зафиксировано в 1938 году — плюс 12,9 градуса. В этом году приходу необычного тепла не помешают даже дожди и облачность.

Назван день, когда в Москву придёт зимняя погода

Назван день, когда в Москву придёт зимняя погода

Ранее Лайф сообщал, что Вильфанд назвал регионы с "огромнейшими аномалиями" погоды в ближайшие дни. Тепло ждёт Красноярский край, Якутию и Магаданскую область.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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