Опубликовано видео с места расстрела мужчины в Химках
По предварительным данным, ещё один человек получил ранение. Преступников ищут.
Опубликовано видео с места расстрела мужчины в Химках. Фото © LiFE
В Химках представители правоохранительных органов работают на месте убийства мужчины. Прилегающая территория оцеплена. Это видно на кадрах, которые публикует Лайф.
По предварительным данным, в микрорайоне Старбеево произошёл конфликт среди группы мужчин. Была открыта стрельба. Один человек погиб, другой был ранен. Стрелявшие скрылись, для их розыска был объявлен план "Перехват".
А ранее Лайф рассказывал, что в центре Москвы у ресторана произошла драка со стрельбой, один человек тогда был ранен.
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