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Опубликовано видео с места расстрела мужчины в Химках

По предварительным данным, ещё один человек получил ранение. Преступников ищут.

4 ноября, 22:20

Опубликовано видео с места расстрела мужчины в Химках. Фото © LiFE

В Химках представители правоохранительных органов работают на месте убийства мужчины. Прилегающая территория оцеплена. Это видно на кадрах, которые публикует Лайф.

По предварительным данным, в микрорайоне Старбеево произошёл конфликт среди группы мужчин. Была открыта стрельба. Один человек погиб, другой был ранен. Стрелявшие скрылись, для их розыска был объявлен план "Перехват".

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А ранее Лайф рассказывал, что в центре Москвы у ресторана произошла драка со стрельбой, один человек тогда был ранен.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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