Опубликовано видео с места расстрела мужчины в Химках. Фото © LiFE

В Химках представители правоохранительных органов работают на месте убийства мужчины. Прилегающая территория оцеплена. Это видно на кадрах, которые публикует Лайф.

По предварительным данным, в микрорайоне Старбеево произошёл конфликт среди группы мужчин. Была открыта стрельба. Один человек погиб, другой был ранен. Стрелявшие скрылись, для их розыска был объявлен план "Перехват".