В Химках неизвестные застрелили человека
По предварительным данным, ещё один получил ранение, его состояние оценивается как тяжёлое.
Фото © Pixabay
В подмосковных Химках группа неизвестных застрелила человека. По данным Лайфа, это случилось примерно в 22:15.
По предварительной информации, стрельба была открыта на улице Карла Маркса. Ещё один человек получил ранение, его состояние оценивается как тяжёлое. Стрелявшие скрылись.
А ранее Лайф рассказывал, что в центре Москвы у ресторана произошла драка со стрельбой, один человек тогда был ранен.
Комментариев: 0