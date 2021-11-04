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В Химках неизвестные застрелили человека

По предварительным данным, ещё один получил ранение, его состояние оценивается как тяжёлое.

4 ноября, 20:19

Фото © Pixabay

В подмосковных Химках группа неизвестных застрелила человека. По данным Лайфа, это случилось примерно в 22:15.

По предварительной информации, стрельба была открыта на улице Карла Маркса. Ещё один человек получил ранение, его состояние оценивается как тяжёлое. Стрелявшие скрылись.

В центре Москвы у ресторана произошла драка со стрельбой, один человек ранен

В центре Москвы у ресторана произошла драка со стрельбой, один человек ранен

А ранее Лайф рассказывал, что в центре Москвы у ресторана произошла драка со стрельбой, один человек тогда был ранен.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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