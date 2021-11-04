В Химках неизвестные застрелили человека

В подмосковных Химках группа неизвестных застрелила человека. По данным Лайфа, это случилось примерно в 22:15.

По предварительной информации, стрельба была открыта на улице Карла Маркса. Ещё один человек получил ранение, его состояние оценивается как тяжёлое. Стрелявшие скрылись.