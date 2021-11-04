Запуск Crew Dragon к МКС опять перенесли

NASA и SpaceX вновь отложили запуск корабля Crew Dragon-3 к Международной космической станции (МКС). Полёт планировался 3 или 4 ноября. Причиной отмены послужили неблагоприятные погодные условия. Теперь ближайшая возможная дата запуска — 8 ноября.

"Погода в ноябре может быть особенно сложной, поэтому наша цель — продвигаться вперёд согласно плану с максимальной вероятностью обеспечения выполнения миссии и безопасности экипажа", — сказал Стив Стич, менеджер программы коммерческих экипажей NASA.

Как сообщается на сайте NASA, 6 ноября на Восточном побережье США ожидается сильный ветер, кучевые облака и грозы. 7 ноября также неприемлемый день из-за рисков, связанных с плохой погодой.