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Запуск Crew Dragon к МКС опять перенесли

Причина смены даты — плохая погода. Как отмечает руководство полётами, проблемы создаёт сильный ветер.

4 ноября, 19:54

Фото © Twitter / Commercial_Crew

NASA и SpaceX вновь отложили запуск корабля Crew Dragon-3 к Международной космической станции (МКС). Полёт планировался 3 или 4 ноября. Причиной отмены послужили неблагоприятные погодные условия. Теперь ближайшая возможная дата запуска — 8 ноября.

"Погода в ноябре может быть особенно сложной, поэтому наша цель — продвигаться вперёд согласно плану с максимальной вероятностью обеспечения выполнения миссии и безопасности экипажа", — сказал Стив Стич, менеджер программы коммерческих экипажей NASA.

Как сообщается на сайте NASA, 6 ноября на Восточном побережье США ожидается сильный ветер, кучевые облака и грозы. 7 ноября также неприемлемый день из-за рисков, связанных с плохой погодой.

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Как ранее сообщал Лайф, запуск Crew Dragon-3 к МКС уже переносился из-за плохой погоды. В составе экипажа будут три американских астронавта и один из Европейского космического агентства.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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