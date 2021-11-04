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В США дали оценку диалогу с Россией по стратегической стабильности

Вашингтон хотел бы переговоров такого же уровня и с Китаем, отметили в Государственном департаменте.

4 ноября, 19:36

Фото © Минобороны РФ

Соединённые Штаты считают, что диалог по стратегической стабильности с Россией идёт конструктивно. Белый дом рассчитывает, что такого же результата удастся достичь и в переговорах с Китаем. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Как вы знаете, мы ведём диалог по стратегической стабильности с Российской Федерацией, этот диалог был конструктивным, он был полезным", — сказал Прайс на брифинге журналистам.

Он отметил, что США надеются и намерены вступить в такой же диалог по контролю над вооружениями и с Китаем.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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