В США дали оценку диалогу с Россией по стратегической стабильности

Соединённые Штаты считают, что диалог по стратегической стабильности с Россией идёт конструктивно. Белый дом рассчитывает, что такого же результата удастся достичь и в переговорах с Китаем. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Как вы знаете, мы ведём диалог по стратегической стабильности с Российской Федерацией, этот диалог был конструктивным, он был полезным", — сказал Прайс на брифинге журналистам.

Он отметил, что США надеются и намерены вступить в такой же диалог по контролю над вооружениями и с Китаем.