В США дали оценку диалогу с Россией по стратегической стабильности
Вашингтон хотел бы переговоров такого же уровня и с Китаем, отметили в Государственном департаменте.
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Соединённые Штаты считают, что диалог по стратегической стабильности с Россией идёт конструктивно. Белый дом рассчитывает, что такого же результата удастся достичь и в переговорах с Китаем. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Как вы знаете, мы ведём диалог по стратегической стабильности с Российской Федерацией, этот диалог был конструктивным, он был полезным", — сказал Прайс на брифинге журналистам.
Он отметил, что США надеются и намерены вступить в такой же диалог по контролю над вооружениями и с Китаем.
Ранее Лайф рассказывал, что в США признали рост боеспособности Вооружённых сил России. Отдельно американские эксперты выделили разработку в РФ ракет большой дальности, гиперзвукового оружия и беспилотных средств.
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