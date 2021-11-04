Аваков назвал причину ухода с поста главы МВД Украины

Основной причиной ухода Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины стала его независимая позиция по ряду вопросов. Так он лично прокомментировал свой уход.

"Я проработал два с лишним года до тех пор, пока не увидел, что моя компетентность... не может реализовать себя дальше. Это послужило причиной отставки. Я не хочу участвовать в вещах, с которыми не согласен", — заявил бывший глава МВД Арсен Аваков в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что умеет говорить "нет" по ряду вопросов. И это, по его словам, не нравится многим политическим силам. Нередко, по словам Авакова, он резко высказывался и в отношении идей президента Украины Владимира Зеленского.

"Это может не всем нравиться", — резюмировал Аваков.