Аваков назвал причину ухода с поста главы МВД Украины
Бывший министр отмечает, что не хотел участвовать "в тех вещах, с которыми не согласен".
Фото © Facebook / Арсен Аваков
Основной причиной ухода Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины стала его независимая позиция по ряду вопросов. Так он лично прокомментировал свой уход.
"Я проработал два с лишним года до тех пор, пока не увидел, что моя компетентность... не может реализовать себя дальше. Это послужило причиной отставки. Я не хочу участвовать в вещах, с которыми не согласен", — заявил бывший глава МВД Арсен Аваков в эфире телеканала "Украина 24".
Он отметил, что умеет говорить "нет" по ряду вопросов. И это, по его словам, не нравится многим политическим силам. Нередко, по словам Авакова, он резко высказывался и в отношении идей президента Украины Владимира Зеленского.
"Это может не всем нравиться", — резюмировал Аваков.
Напомним, Арсен Аваков занимал пост главы МВД Украины с 2014 по 2021 год. Этим летом он написал заявление об увольнении, и Верховная рада приняла отставку 15 июля. Об уходе с должности Аваков высказался в "Фейсбуке" фотографией с ладонью у сердца. Снимок экс-министр подписал фразой на несуществующем языке. Сейчас украинское МВД возглавляет Денис Монастырский.
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