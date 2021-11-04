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"Можем достичь состояния Будды": Далай-лама назвал россиянам способ улучшить карму

Духовный лидер буддистов призвал практиковать "всеобъемлющую" йогу и размышлять о пустотности.

4 ноября, 19:12
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CAxDOJCJUYc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dalailama</a></p>

Фото © Instagram / dalailama

Улучшить карму и достичь "состояния Будды" (просветления) могут все. Для этого нужно постоянно держать в уме бодхичитту, иначе говоря, следует заботиться о благе других. Об этом рассказал Далай-лама XIV, отвечая на вопросы российских буддистов в ходе онлайн-учений.

По его словам, если у человека нет сильных противоядий, он не может устранить карму и вынужден постоянно сталкиваться с её последствиями. Однако если он постоянно практикует и держит в голове бодхичитту, сострадание и любовь, то "благая карма постепенно усиливается". Далай-лама также отметил, что "все блага в мире возникают из стремления принести благо другим", а "все недостатки в мире возникают из стремления к собственному благу".

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"Будучи людьми, мы должны использовать свой интеллект для достижения состояния Будды. Думаю, мы и в самом деле можем достичь состояния Будды. <...> Я призываю учеников практиковать всеобъемлющую йогу. <...> Постоянно держать в уме бодхичитту и размышлять о пустотности", — сказал далай-лама.

Ранее Лайф сообщал, что далай-лама может переродиться в свободной стране в теле женщины. При этом духовный лидер буддистов планирует прожить ещё более двадцати лет.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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