Улучшить карму и достичь "состояния Будды" (просветления) могут все. Для этого нужно постоянно держать в уме бодхичитту, иначе говоря, следует заботиться о благе других. Об этом рассказал Далай-лама XIV, отвечая на вопросы российских буддистов в ходе онлайн-учений.

По его словам, если у человека нет сильных противоядий, он не может устранить карму и вынужден постоянно сталкиваться с её последствиями. Однако если он постоянно практикует и держит в голове бодхичитту, сострадание и любовь, то "благая карма постепенно усиливается". Далай-лама также отметил, что "все блага в мире возникают из стремления принести благо другим", а "все недостатки в мире возникают из стремления к собственному благу".

"Будучи людьми, мы должны использовать свой интеллект для достижения состояния Будды. Думаю, мы и в самом деле можем достичь состояния Будды. <...> Я призываю учеников практиковать всеобъемлющую йогу. <...> Постоянно держать в уме бодхичитту и размышлять о пустотности", — сказал далай-лама.