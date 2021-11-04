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В США подтвердили подготовку встречи Блинкена с главой МИД Украины

Также там сообщили, что сейчас в Киеве находится помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии. Она проводит встречи с высокопоставленными лицами.

4 ноября, 19:10

Фото © ТАСС / AP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен действительно планирует встретиться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на следующей неделе в Вашингтоне. Информацию об этом подтвердил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

"Мы рады сообщить, что госсекретарь Блинкен примет главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на следующей неделе для [проведения] заседания Комиссии стратегического партнёрства, которое состоится <…> 10 ноября", — сказал Прайс журналистам на брифинге.

Он добавил, что в США считают эту комиссию важным американо-украинским механизмом "для общения и сотрудничества по общим приоритетам в широком спектре вопросов".

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Также Нед Прайс отметил, что сейчас в Киеве находится помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Она проводит встречи с высокопоставленными лицами.

Ранее Лайф рассказывал, что Украина захотела каждый год получать от США миллиард долларов. Большая часть этих средств должна идти на сектор безопасности, отметил глава МИД Незалежной Кулеба.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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