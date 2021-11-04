В США подтвердили подготовку встречи Блинкена с главой МИД Украины
Также там сообщили, что сейчас в Киеве находится помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии. Она проводит встречи с высокопоставленными лицами.
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен действительно планирует встретиться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на следующей неделе в Вашингтоне. Информацию об этом подтвердил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
"Мы рады сообщить, что госсекретарь Блинкен примет главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на следующей неделе для [проведения] заседания Комиссии стратегического партнёрства, которое состоится <…> 10 ноября", — сказал Прайс журналистам на брифинге.
Он добавил, что в США считают эту комиссию важным американо-украинским механизмом "для общения и сотрудничества по общим приоритетам в широком спектре вопросов".
Также Нед Прайс отметил, что сейчас в Киеве находится помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Она проводит встречи с высокопоставленными лицами.
Ранее Лайф рассказывал, что Украина захотела каждый год получать от США миллиард долларов. Большая часть этих средств должна идти на сектор безопасности, отметил глава МИД Незалежной Кулеба.
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