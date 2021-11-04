В США подтвердили подготовку встречи Блинкена с главой МИД Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен действительно планирует встретиться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на следующей неделе в Вашингтоне. Информацию об этом подтвердил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

"Мы рады сообщить, что госсекретарь Блинкен примет главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на следующей неделе для [проведения] заседания Комиссии стратегического партнёрства, которое состоится <…> 10 ноября", — сказал Прайс журналистам на брифинге.

Он добавил, что в США считают эту комиссию важным американо-украинским механизмом "для общения и сотрудничества по общим приоритетам в широком спектре вопросов".

Также Нед Прайс отметил, что сейчас в Киеве находится помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Она проводит встречи с высокопоставленными лицами.