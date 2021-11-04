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Россиянин подал в суд на группу Metallica и потребовал 1 млрд долларов

Мужчина считает себя автором всех текстов песен и музыки коллектива, а также его логотипа и обложек альбомов.

4 ноября, 19:01
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Metallica" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Metallica</a></p>

Фото © Facebook / Metallica

Россиянин подал в суд на американскую метал-группу Metallica. Он хочет взыскать с музыкантов один миллиард долларов. Об этом указано в картотеке арбитражных дел.

Фанаты группы Metallica назвали свою любимую песню — видео

Фанаты группы Metallica назвали свою любимую песню — видео

Иск в Арбитражный суд Орловской области был подан 2 ноября Иваном Хохловым. О причинах пока не известно. Как сообщается в телеграм-канале "Арбитр", мужчина считает себя автором всех текстов песен и музыки группы, а также её логотипа и обложек альбомов.

Фото © Telegram / Арбитр

Фото © Telegram / Арбитр

Ранее Лайф рассказывал, что барабанщик группы Metallica назвал самую любимую песню всех времён. Музыкант больше всего любит слушать рок-композиции.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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