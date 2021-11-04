Россиянин подал в суд на группу Metallica и потребовал 1 млрд долларов
Фото © Facebook / Metallica
Мужчина считает себя автором всех текстов песен и музыки коллектива, а также его логотипа и обложек альбомов.
Россиянин подал в суд на американскую метал-группу Metallica. Он хочет взыскать с музыкантов один миллиард долларов. Об этом указано в картотеке арбитражных дел.
Иск в Арбитражный суд Орловской области был подан 2 ноября Иваном Хохловым. О причинах пока не известно. Как сообщается в телеграм-канале "Арбитр", мужчина считает себя автором всех текстов песен и музыки группы, а также её логотипа и обложек альбомов.
Фото © Telegram / Арбитр
Ранее Лайф рассказывал, что барабанщик группы Metallica назвал самую любимую песню всех времён. Музыкант больше всего любит слушать рок-композиции.