Россиянин подал в суд на группу Metallica и потребовал 1 млрд долларов

Мужчина считает себя автором всех текстов песен и музыки коллектива, а также его логотипа и обложек альбомов.

Россиянин подал в суд на американскую метал-группу Metallica. Он хочет взыскать с музыкантов один миллиард долларов. Об этом указано в картотеке арбитражных дел.

Иск в Арбитражный суд Орловской области был подан 2 ноября Иваном Хохловым. О причинах пока не известно. Как сообщается в телеграм-канале "Арбитр", мужчина считает себя автором всех текстов песен и музыки группы, а также её логотипа и обложек альбомов.

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