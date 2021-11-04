Москвичам вновь пообещали туман с видимостью до полукилометра

В ночь на 5 ноября в Москве вновь ожидается туман, видимость при котором составит не более 500 метров. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Подобное явление будет наблюдаться в ночные часы и вплоть до девяти утра. В некоторых местах видимость не превысит 200 метров. Автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными на дорогах.