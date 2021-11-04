Москвичам вновь пообещали туман с видимостью до полукилометра
В отдельных районах столицы ничего не будет видно дальше чем за 200 метров. Подобное явление продлится до 9 утра завтрашнего дня.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
В ночь на 5 ноября в Москве вновь ожидается туман, видимость при котором составит не более 500 метров. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
Подобное явление будет наблюдаться в ночные часы и вплоть до девяти утра. В некоторых местах видимость не превысит 200 метров. Автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными на дорогах.
Напомним, сильный туман накрыл Москву 2 ноября. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы призывали жителей быть осторожными и внимательными, особенно на пешеходных переходах. В московских аэропортах из-за густого тумана задержали и отменили множество рейсов. Позже метеоролог объяснил появление "радиационного тумана" в столице.
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