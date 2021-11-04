Россиян предупредили об опасных изменениях климата, на которые не сможет повлиять человек

Специалисты предупредили жителей России об усилении опасных климатических явлений. Так, характер аномалий будет зависеть от особенностей конкретного региона, пояснил учёный из Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

"Для северо-запада страны будут характерны аномальные ветра, штормы, аномальные выпадения осадков, резкие изменения погоды. Восток пострадает от наводнений, а на юге России будут засухи и сильная жара", — приводит его слова "Вечерняя Москва".

Для жителей Центральной России основной проблемой станут интенсивные осадки и "волны жары", добавил Кокорин. Москвичей же ожидают "сильные ветра, резкие выпадения осадков в виде снега или дождя". Эксперт заметил, что осадков станет ненамного больше, однако изменится их характер, ведь один сильный снегопад заменит пять небольших, что значительно хуже для городского хозяйства.

Изменения климата будут вызваны глобальным потеплением, подчеркнул Кокорин. Если оно достигнет четырёх градусов, аномальная жара будет приходить почти ежегодно. Однако сейчас мировое сообщество пытается предотвратить это и все меры принимаются с расчётом на будущее, добавил он.

В свою очередь климатолог Владимир Семёнов уточнил, что Центральной России прогнозируют задержки в наступлении сезонов.

"За последние 30 лет зима уже начала наступать позже примерно на две недели. Подобный сдвиг в сторону декабря будет происходить и дальше", — утверждает специалист.

Климат изменится указанным образом в течение 10–20 лет и человек в этом случае бессилен, от его действий ничего не зависит, считает учёный.