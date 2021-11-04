Трём странам предрекли исчезновение из-за глобального потепления
В связи с этим эксперт подчеркнула, что саммит ООН в шотландском Глазго является крайне важным мероприятием для всего мира. Напомним, мировая конференция по климату продлится до 12 ноября.
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Некоторые островные государства Тихого океана, включая Кирибати, Тувалу и Маршалловы Острова, могут исчезнуть с лица земли из-за глобального потепления. С таким предостережением выступила координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа.
Специалист указала, что глобальное потепление провоцирует таяние ледников и, как следствие, повышение уровня моря. А это, в свою очередь, может привести к полному затоплению островов и усилению тропических штормов.
"Речь не идёт о единовременных событиях. <…> Речь о природном явлении, которое угрожает полностью поглотить наши дома", — цитирует газета Express слова эксперта.
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В связи с этим Пелениза Алофа подчеркнула, что саммит ООН в шотландском Глазго является крайне важным мероприятием для всего мира. Напомним, мировая конференция по климату стартовала ещё 31 октября и продлится до 12 ноября.
Ранее Джо Байден обвинил Россию и Китай в игнорировании проблем климата. По словам американского президента, Пекин "упустил возможность повлиять на людей по всему миру".
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